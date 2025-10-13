В Анкаре заявили о стратегической роли «Турецкого потока», несмотря на санкции

«Турецкий поток» сохраняет стратегическое значение, даже несмотря на санкции ЕС и отказ от поставок российского газа. Об этом сообщило агентство Anadolu .

По его данным, это единственный из четырех газопроводов из России в Европу, который продолжает работать. Благодаря этому Турция и соседние страны бесперебойно получают топливо и обеспечивают энергетическую безопасность.

По мнению профессора Босфорского университета Османа Зеки Гекче, российский газ продолжит пользоваться спросом в Европе, несмотря на санкции. В частности, он заинтересует страны Балканского полуострова, для которых он заведомо дешевле, чем сжиженный природный газ из США.

Ранее журналист Брайан Макдональд сообщил, что Евросоюз, несмотря на задекларированный постепенный отказ от российских энергоносителей, установил новый рекорд по импорту сжиженного природного газа из России.