В Англии устроившему резню в поезде мужчине предъявили обвинение

Прокуратура выдвинула 12 обвинений мужчине, напавшему с ножом на пассажиров поезда в Англии. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, злоумышленнику предъявили 12 обвинений, в том числе по статье о покушении на убийство.

Правоохранители установили, что за 14 минут, которые длилось нападение, 32-летний Энтони Уильямс успел ранить 11 человек. При этом мужчина твердил, что дьявол не победит, а при задержании истерически смеялся.

Ранее стало известно, что в Омске разыскивают мужчину, который напал на 11-летнюю девочку. Он изрезал лицо ребенка острым предметом. Преступник скрылся с места происшествия.