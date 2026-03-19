В Англии число заболевших менингитом выросло до 27

Число заболевших менингитом в Англии выросло до 27 человек. Об этом сообщило британское агентство по здравоохранению (UKHSA).

«Лабораторно подтверждено 15 случаев заболевания, и 12 уведомлений находятся на стадии расследования, в результате чего общее число случаев достигло 27», — заявили в агентстве.

По данным UKHSA, четверо из 27 заболевших — дети из Кента, еще один — студент лондонского вуза. Общий риск для населения остается невысоким, специалисты продолжают мониторить ситуацию и назначать профилактические антибиотики тем, кто тесно контактировал с больными.

До этого два человека — студент Кентского университета и один школьник — скончались от болезни. Очаг распространения связывают с клубом Club Chemistry в Кентербери.

Ранее врач Екатерина Демьяновская заявила, что свето- и звукобоязнь — это симптомы менингита. Также болезнь сопровождается сильной головной болью и высокой температурой.