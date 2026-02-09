Врач Демьяновская назвала свето- и звукобоязнь симптомами менингита

Врач Екатерина Демьяновская в беседе с Life.ru рассказала, что менингит — это инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением мозговых оболочек. Оно сопровождается сильной головной болью и высокой температурой, при этом острая форма без лихорадки не бывает.

Как пояснила медик, недуг проявляется так называемым менингеальным синдромом, который включает свето- и звукобоязнь, тошноту и рвоту. Однако у пациентов с иммунодефицитом или пожилых людей эти симптомы могут быть слабо выражены и маскироваться под другие состояния.

Заподозрить менингит можно, если головную боль и лихорадку не удается уменьшить обычными противовоспалительными и жаропонижающими средствами. Боль при менингите чаще бывает диффузной, очень интенсивной, с чувством распирания и усиливается от движения глаз, света или звука.