В Амстердаме случайно спасли выброшенный на помойку шедевр XVII века

На одной из улиц Амстердама случайно нашли диптих XVII века, похищенный нацистами во время Второй мировой войны из коллекции нидерландского арт-дилера Жака Гудстиккера. Об этом сообщило издание De Telegraaf .

Автором старинной картины считается нидерландский художник Хендрик ван дер Бург. На диптихе изображен интерьер амстердамской церкви Ньиве Керк. Горожанин, ехавший на работу вдоль канала, заметил картину среди кучи мусора.

«Я забрал ее с собой, потому что подумал, что выбрасывать ее жалко», — сказал он.

Осмотревшие картину специалисты заявили, что это исчезнувшее полотно из знаменитой коллекции. Диптих вернут законным наследникам Жака Гудстиккера.

Во время Великой Отечественной войны нацисты разграбили Царское село и украли Янтарную комнату у России.