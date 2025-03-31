Демонстрация в поддержку мира и против поставок оружия Украине провели в столице Голландии. Более 100 человек устроили шествие по улицам города, сообщило РИА «Новости».

Митингующие вышли на площадь Дам в Амстердаме с плакатами, на которые нанесли призыв: «Никакого оружия ради мира». Голландский активист Аб Гителинк заявил, что страны Европы мешают урегулированию конфликта и не хотят понимать, что США не поддерживают вступление Украины в НАТО.

«Думаю, что мирное соглашение получает очертания. Президент США Дональд Трамп никогда не был сторонником этого конфликта», — сказал он.

Гителинк добавил, что западные лидеры препятствуют миру на Украине, продолжая оказывать военную помощь ВСУ. Также он считает необходимым признать фактический контроль ВС России над юго-востоком республики.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что страны Европы могут отправить военных на Украину в качестве миротворцев без согласия России.