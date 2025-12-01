В Алма-Ате в офисе издания «Орда» начались обыски

Утром 1 декабря в офисе казахстанского издания «Орда» в Алма-Ате начались обыски. Информацию об этом опубликовали в его Telegram-канале.

«Наши коллеги из офиса уже около часа не выходят на связь, мы предполагаем, что у них забрали телефоны», — говорится в сообщении.

В «Орде» добавили, что к редакции прибыли мужчины в черном, рядом стоят автомобили без опознавательных знаков, а внутри проводятся следственные действия. К разбирательству привлекли юристов.

Ранее стало известно, что исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых освободили в Баку. Взамен российская сторона освободила одного из задержанных азербайджанцев.