«Что, опять?!» Визит Зеленского в Париж на фоне коррупционного скандала озадачил французов

Визит Зеленского в Париж на фоне коррупционного скандала озадачил французов
Французов насторожил предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж на фоне коррупционного скандала. Об этом написала газета Le Figaro
«Что, опять?! А потом он уедет и увезет с собой очередные миллионы, которые ему отдаст его дружок Макрон? За счет французов!» — отметил один из читателей.
Другой поднял на смех Зеленского, который приедет выпрашивать у французского президента Эммануэля Макрона «хотя бы одного евро». А сам в итоге увезет чемоданчик денег.
Подписчики газеты выразили опасение, что украинский лидер научит своего французского коллегу, как опустошить государственную казну и до конца жизни не знать финансовых проблем.
«Зеленский покажет Макрону, как воровать из казны, чтобы потом после президентства жить припеваючи», — отметил еще один читатель.
Ранее бывший наставник главы Франции Ален Минц негативно отозвался о своем экс-подопечном: назвал его нарциссом и худшим президентом.