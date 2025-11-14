«Что, опять?!» Визит Зеленского в Париж на фоне коррупционного скандала озадачил французов

Французов насторожил предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж на фоне коррупционного скандала. Об этом написала газета Le Figaro

«Что, опять?! А потом он уедет и увезет с собой очередные миллионы, которые ему отдаст его дружок Макрон? За счет французов!» — отметил один из читателей.

Другой поднял на смех Зеленского, который приедет выпрашивать у французского президента Эммануэля Макрона «хотя бы одного евро». А сам в итоге увезет чемоданчик денег.

Подписчики газеты выразили опасение, что украинский лидер научит своего французского коллегу, как опустошить государственную казну и до конца жизни не знать финансовых проблем.

«Зеленский покажет Макрону, как воровать из казны, чтобы потом после президентства жить припеваючи», — отметил еще один читатель.

Ранее бывший наставник главы Франции Ален Минц негативно отозвался о своем экс-подопечном: назвал его нарциссом и худшим президентом.