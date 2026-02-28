В Афганистане сбили пакистанский самолет

AN: в Нангархаре сбили пакистанский самолет, пилота взяли в плен

В афганской провинции Нангархар сбили реактивный самолет ВВС Пакистана, пилота захватили в плен. Об этом сообщил портал Ariana news со ссылкой на представителя 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидуллу Мохаммади.

«Представитель командования Нангархара заявил, что реактивный самолет пакистанского военного режима сбили афганские военные в муниципальном районе города Джелалабад, административного центра провинции», — привел портал его слова.

Представители командования Нангархара подтвердили лишь, что самолет принадлежал ВВС Пакистана, но от оглашения подробностей ситуации воздержались.

Днем ранее афганские военные нанесли удар по военной базе и ядерному объекту в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Счет погибших может идти на сотни. В ответ Пакистан атаковал афганскую провинцию Пактика, погибли три местных жителя.