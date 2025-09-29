В Афганистане полностью отключили интернет

По всей территории Афганистана отключили интернет-соединение. Об этом сообщила международная служба мониторинга NetBlocks .

По данным организации, утром 29 сентября очевидцы фиксировали перебои в работе нескольких сетей. К настоящему моменту страна оказалась полностью обесточена в онлайн-пространстве. Нарушения затронули и телефонные услуги. В NetBlocks отметили, что власти «Талибана» предпринимают эти шаги «в рамках политики соблюдения нравственности».

Ранее, 18 сентября, широкополосный интернет отключили в 11 из 34 провинций. По данным источников, приказ об этом отдал лидер государства Хайбатулла Ахундзада, распорядившийся создать новую компанию, которая обеспечит доступом в сеть только госучреждения и дипмиссии.

В августе в Кабуле талибы начали массово закрывать женские салоны красоты. Аналитики сочли такой шаг талибов продолжением исключения женщин из экономической и общественной жизни в столице.