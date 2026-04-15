Афганистан передал более 500 тонн гумпомощи в Газу

Афганистан закупил в Египте и направил в сектор Газа 530 тонн гуманитарной помощи на сумму 500 тысяч долларов. Об этом в МИД страны сообщили порталу Ariana news .

«Дипломатическое ведомство Афганистана объявило о доставке 530 тонн гуманитарной помощи через египетский КПП „Рафах“. Помощь подготовили в соответствии с указом канцелярии премьер-министра и закупили в Египте», — отметили в МИД.

В состав гуманитарного груза входят предметы первой необходимости, одежда и продовольствие. Помощь привезли в палестинский анклав на 42 грузовых машинах, ее распределят среди 22 тысяч семей.

МИД Афганистана также призвал мировое сообщество предпринимать эффективные и значимые шаги в достижении режима прекращения огня в Газе. Ведомство подчеркнуло, что ситуацию необходимо урегулировать с учетом законных прав палестинского народа и исторических реалий.

