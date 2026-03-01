В Афганистане экстренно закрыли телеканал за поддержку Пакистана

Фото: РИА «Новости»

Афганские власти приняли решение в экстренном порядке закрыть телеканал «Рах-е Фарда», в эфире которого велась поддержка Пакистана. Об этом заявил пресс-секретарь министерства информации и культуры Афганистана Хабиб Гофран в соцсети X.

В репортажах канала одобрялись бомбардировки районов проживания мирного афганского населения пакистанской авиацией. Имущество основателя «Рах-е Фарда» Мохаммада Мохаккика конфисковали.

«Вещание медиа-ресурсов Мохаммада Мохаккика остановлено, а его имущество конфисковано», — написал Гофран.

Ранее стало известно, что Афганистан объявил операцию возмездия против Пакистана. Боевые действия начались в направлении провинций Хост, Пактия и Нуристан.

