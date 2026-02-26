Афганистан объявил операцию возмездия против Пакистана

В ответ на бомбардировки со стороны Пакистана вооруженные силы Афганистана начали военную операцию возмездия. О старте боевых действий сообщил представитель 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидулла Мохаммади в интервью телеканалу RTA .

«Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана Нангархар и Кунар начались в 20:00 по местному времени. Три поста противника уже захвачены», — сказал Мохаммади.

В Минобороны Афганистана подтвердили, что операция началась в направлении провинций Хост, Пактия и Нуристан, а также в ряде других районов.

Ранее пакистанские ВВС нанесли удары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика. Атака пришлась на дни священного для мусульман месяца Рамадан. Власти заявили о десятках погибших и пострадавших среди мирных жителей, включая женщин и детей.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность наращивать взаимодействие с Пакистаном в области борьбы с терроризмом.