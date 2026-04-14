В аэропорту Гонконга появился гигантский мурлыкающий кот

Арт-объект под названием A Moment to Purr («Момент для мурчания») появился в зале прибытия терминала No 1. Длина кота — восемь метров, высота — более трех метров. Хвост и уши питомца иногда шевелятся, а сам он мурлычет. Инсталляция приурочена к Пасхе и будет доступна для посетителей до 2 мая.

Так в аэропорту решили сделать пассажирам праздничный сюрприз. Желающие могут сфотографироваться с котом и мгновенно распечатать бесплатный снимок, а также покормить или поговорить с ним через интерактивный терминал.

Ранее в Севастополе во время утренней пасхальной службы в Херсонесе Таврическом священник в первую очередь освятил кота по кличке Созонт. Сотрудники музея подобрали мурлыку еще в 2025 году, и с тех пор он стал всеобщим любимцем.