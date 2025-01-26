В администрации Трампа начался первый раскол
Politico: пошлины вызвали неопределенность и разногласия в команде Трампа
В администрации президента США Дональда Трампа появились ощутимые разногласия относительно введения пошлин на ввоз иностранной продукции на территорию страны. Об этом сообщила газета Politico.
Команда Трампа оказалась не такой уж сплоченной
«Невероятный уровень неопределенности в плане пошлин — это первый и самый значимый показатель разделения мнений в кругу Трампа по основным позициям в политике», — отметили авторы материала.
При этом они указали на то, что после вступления в должность президент пока так и не решил вопрос пошлин. Это показывает, что Трамп не определился, какими и в каких случаях продукция будет облагаться пошлинами, пояснили изданию неназванные источники, знакомые с обсуждениями членов администрации президента.
Однако не стоит впадать в заблуждение, предупреждают источники: пошлины будут.
Politico
Две стороны администрации Трампа
Как уточнили авторы статьи, неопределенность по пошлинам отчасти заключается в том, что Трампу приходится обсуждать этот вопрос с двумя лагерями.
Первый лагерь, в который входят кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Скотт Бессент, выступает за более плавное и точечное введение ограничений с целью недопущения инфляции.
Второй лагерь, напротив, выбрал позицию протекционизма, в рамках которой поддерживает введение широкомасштабных пошлин. Этого курса придерживаются кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир, директор Национального торгового совета Питер Наварро и заместитель главы аппарата по политическим вопросам Стивен Миллер.
Также в статье говорится, что экономические чиновники Трампа связались с представителями отраслей, которых могут коснуться санкции, чтобы определить степень влияния пошлин на иностранную продукцию.
Ранее президент США заявил журналистам в Белом доме, что предпочитает в качестве меры воздействия на Россию пошлины вместо санкций. По его мнению, «они сохраняют силу доллара».