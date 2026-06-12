Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не должен представлять Европейский союз на переговорах с Россией, заявил руководитель отделения оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Так политик прокомментировал предложение премьер-министра Чехии Андрея Бабиша назначить Мерца переговорщиком.

«Должен быть человек, которому Россия может доверять. Мерц не такой человек, он строит конфронтацию», — отметил Урбан в интервью.

Он счел более подходящей кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов был бы договариваться со Шредером. При этом он подчеркнул, что окончательный выбор остается за европейскими политиками, но это должен быть человек, который не наговорил гадостей о России.