В Абу-Даби прогремели взрывы
IRIB: Иран ударил по штабу американских военных в Абу-Даби
В столице ОАЭ прогремели взрывы вблизи международного аэропорта. Об этом сообщили очевидцы агентству Reuters.
«Неоднократные взрывы слышны в Абу-Даби около международного аэропорта Заид», — написали журналисты.
Ранее Минобороны ОАЭ заявило, что средства ПВО отражают ракетную атаку со стороны Исламской Республики.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Вашингтон заявил, что цель — не допустить создания Тегераном ядерного оружия, уничтожить военно-морской флот и нейтрализовать союзные силы в регионе, включая ХАМАС и «Хезболлу».
Ранее иранские военные атаковали американский танкер с нефтью, находившийся в северной части Персидского залива. Судно загорелось.