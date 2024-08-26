В Абхазии заявили, что Россия в 2008 году защитила республику

Замглавы МИД Абхазии Бигвава: РФ защитила республику, признав ее независимость

Фото: РИА «Новости»

Решение РФ в 2008 году о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии связано с защитой народов этих республик. Об этом заявил заместитель главы МИД Абхазии Одиссей Бигвава в беседе с РИА «Новости».

«Решение РФ  о признании государственной независимости и суверенитета Абхазии и Республики Южная Осетия было продиктовано защитой народов Абхазии и Южной Осетии через реализацию ими неотъемлемого и международно-признанного права народов на самоопределение», — сказал он.

По словам Бигвава, Абхазия 16 лет назад получила импульс для утверждения на мировой арене как страна. После того, как Россия признала государство, ее примеру последовали и другие страны ООН. На данный момент с ними Абхазию соединяют межгосударственные отношения.

Ранее в МИД Абхазии заявили, что международное сообщество должно уже принять нынешние реалии в Закавказье и признать республику независимым суверенным государством. Так в ведомстве ответили на заявление представителя Мальты при ООН Франчески Гатт о том, что Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии.

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