Абхазия обратилась с призывом ко всему миру

Международному сообществу пора согласиться со сложившимися в Закавказье реалиями и признать Абхазию независимым суверенным государством. На это указали в заявлении МИД республики .

Таким образом в ведомстве ответили на заявление представителя Мальты при ООН Франчески Гатт, что Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемой частью Грузии.

«Ознакомились с заявлением Гатт, что Республика Южная Осетия и Республика Абхазия являются неотъемлемой частью Грузии. Мы призываем международное сообщество признать итоги волеизъявления народа Республики Абхазия, которое реализовано в строгом соответствии с принципами и нормами международного права. Призываем признать Абхазию независимым государством», — подчеркнули в абхазском МИД.

В ведомстве напомнили, что государственность Абхазии насчитывает многие века.

«В исторической борьбе с грузинским колониализмом народ Абхазии отстоял свое законное право на независимость и свободу», — заключили в пресс-службе.

МИД Абхазии назвал популизмом планы Грузии по «возврату» республики.