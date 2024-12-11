В Абхазии заявили, что не получили ответ от России на запрос по финпомощи

Правительство Абхазии не получило ответ от России на запрос о финансовой помощи

Руководство Абхазии направило России запрос о предоставлении республики финансовой помощи, но ответа не получило. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Абхазская сторона передала документ на имя председателя российского правительства Михаила Мишустина 9 декабря. В запросе республика просила возобновить софинансирование зарплат бюджетникам.

Письмо отправил исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба, вступивший в должность после отставки президента Аслана Бжании и премьера Александра Анкваба 19 ноября.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин попросил абхазское руководство перестать создавать негативный образ России. По его словам, республика поступает нечестно и вводит своих граждан в заблуждение. Таким образом депутат прокомментировал ситуацию с электроэнергией в Абхазии и закрытие школ.