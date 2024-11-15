В Абхазии обсудят ратификацию нашумевшего договора с Россией

Парламент Абхазии в ходе заседания 15 ноября рассмотрит вопрос ратификации соглашения «Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Абхазскую оппозицию возмутили положения документа, потому что в нем якобы есть нормы, позволяющие строить апартаменты, законопроект о которых парламент до этого отклонил. Оппозиционеры намерены устроить акцию протеста.

Соглашение подписали 30 октября в Москве. Благодаря ему российские организации смогут реализовывать инвестиционные проекты в Абхазии. Как отмечал глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия сама не найдет средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Ранее абхазцы собрались на площадях Сухума и устроили массовые беспорядки. После митингов задержали несколько человек. Как заявил политолог Евгений Михайлов, организаторы акций протеста хотят дестабилизировать обстановку в республике и дестабилизировать отношения с Россией.