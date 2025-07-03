Ужесточение проверок. Пострадают ли помидоры из-за конфликта с Азербайджаном

России следует зеркально ответить на уничтожение экспортной продукции в Баку. С таким заявлением выступил зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владислав Егоров. Он предложил ввести дополнительные проверки ввозимых из Азербайджана в Россию помидоров и приостановить их поставки, если подтвердится наличие в них опасных веществ. Координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Брашко объяснил ведущей 360.ru Елене Кононовой, почему эта инициатива достойна обсуждения.

«Я думаю, что речь идет нисколько об ужесточении проверок конкретной продукции из конкретной страны, а вообще о том, что необходимо осуществлять контрольно-надзорную деятельность на регулярной основе», — сказал он.

По его словам, россияне сейчас покупают томаты, но не знают, откуда они приехали. Даже продавец на рынке может этого не знать, ведь его основной задачей является получение максимальной маржи. По этой причине он скажет именно то, что хотел бы услышать покупатель.