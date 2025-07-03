Политолог Маргулис указал на снижение экономики Азербайджана в случае ухудшения отношений с Россией

Старший преподаватель кафедры международной политики РАНХиГС Сергей Маргулис в беседе с телеканалом «Звезда» подчеркнул особую значимость экономических связей между Россией и Азербайджаном для последнего.

Эксперт отметил, что экономика Азербайджана сильно зависит от экспорта энергоресурсов, среди которых доминирует нефть. Тем не менее, число работников в энергетической отрасли относительно невелико, большинство населения занято в сельском хозяйстве.

Маргулис уточнил, что российский рынок играет ключевую роль для реализации сельскохозяйственной продукции Азербайджана.

«Россия в принципе основной импортер азербайджанской несырьевой продукции, что является ключевым для обеспечения рабочими местами очень большого количества граждан Азербайджана», — сказал он.

Кроме того, значительная доля импортных товаров, включая продукты питания, поступает в Азербайджан из России. Несмотря на возможность закупки аналогичных товаров у Турции, поставки из РФ оказываются выгоднее и проще.

По мнению Маргулиса, такие обстоятельства предоставляют Москве рычаги влияния на экономику соседней страны. В случае осложнения взаимоотношений Москва способна ограничить ввоз отдельных видов азербайджанской продукции, что негативно скажется на экономическом положении Азербайджана.