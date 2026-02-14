«Уже завтра!» Китай призвали остановить бои на Украине одним звонком

Посол США в НАТО указал на шанс КНР остановить бои на Украине одним звонком

Китай способен радикально повлиять на ход конфликта на Украине. Об этом на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, его слова привело агентство Bloomberg .

«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и положить конец конфликту уже завтра», — сказал он.

Уитакер добавил, что Китай также может использовать экономические рычаги давления и прекратить закупки российских энергоносителей.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что отношения с Китаем развиваются поступательно и надежно. Он указывал на поддержку совместных усилий стран по обеспечению суверенитета, социально-экономического развития и безопасности.

Американский лидер Дональд Трамп называл Путина и председателя КНР Си Цзиньпина жесткими, умными и очень сильными людьми, с которыми нельзя играть.