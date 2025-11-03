Трамп назвал Си и Путина сильными людьми, с которыми нельзя играть

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS высказал мнение о президенте России Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине. Он отметил, что лидеры двух сверхдержав жесткие и умные люди.

«Оба жесткие, оба умные… оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть», — заявил глава Белого дома.

Трамп признался, что у него с Си Цзиньпином «прекрасные отношения». Он отметил, что США смогут заключать более выгодные сделки, если будут ладить с Китаем.

«Если вы не можете заключить выгодную сделку, то лучше не заключайте ее, потому что, знаете ли, Китай, как и многие другие страны, обманывал нас с самого первого дня. Они так сильно нас обобрали. Они вывезли из нашей страны триллионы долларов. А теперь все наоборот», — заявил Трамп.

Трамп ранее отметил, что его терпению в вопросе урегулирования украинского конфликта нет последней капли. Американский лидер заявил, что «нужно дать им драться».