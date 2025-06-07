Скотт Риттер: если Польша отправит свою армию на Украину, она окажется в земле

Польша потеряла тысячи наемников на Украине. Антироссийская позиция ей дорого обошлась, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X .

По его словам, поляки создают проблемы, а не Россия.

«Вы и так отправили тысячи наемников воевать с Россией, они уже в земле. А если вы хотите отправить свою жалкую армию на Украину, их ждет такая же судьба», — сказал аналитик.

Риттер также добавил, что в Варшаве не знают собственную историю. Они поддерживают тех, кто устраивал этнические чистки в отношении их предков.

Польша продолжает свою антироссийскую риторику, хотя Россия не ищет с ней конфликтов. Впрочем, как и с другими соседними государствами.

Риттер подчеркнул, что Москву волнуют только «нацисты и НАТО у границ».

Ранее Риттер назвал атаку ВСУ на российские аэродромы актами терроризма и попыткой сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта.