«Уже в земле». В США напомнили полякам о судьбе врагов России
Скотт Риттер: если Польша отправит свою армию на Украину, она окажется в земле
Польша потеряла тысячи наемников на Украине. Антироссийская позиция ей дорого обошлась, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X.
По его словам, поляки создают проблемы, а не Россия.
«Вы и так отправили тысячи наемников воевать с Россией, они уже в земле. А если вы хотите отправить свою жалкую армию на Украину, их ждет такая же судьба», — сказал аналитик.
Риттер также добавил, что в Варшаве не знают собственную историю. Они поддерживают тех, кто устраивал этнические чистки в отношении их предков.
Польша продолжает свою антироссийскую риторику, хотя Россия не ищет с ней конфликтов. Впрочем, как и с другими соседними государствами.
Риттер подчеркнул, что Москву волнуют только «нацисты и НАТО у границ».
Ранее Риттер назвал атаку ВСУ на российские аэродромы актами терроризма и попыткой сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта.