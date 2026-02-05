Уже в воскресенье? В файлах Эпштейна нашли возможную дату начала третьей мировой

В файлах Эпштейна называли 8 февраля 2026 года датой начала третьей мировой

Третья мировая война может начаться уже в это воскресенье. Такая дата фигурирует, предположительно, в одном из файлов, опубликованных по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

«Нам надо обсудить третью мировую. Инвесторы интересуются, планируем ли мы ее по-прежнему на 8 февраля 2026 года», — говорится в электронном письме, скриншот которого распространяется в интернете.

Подлинность письма, однако, пока не подтвердили.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала модель возможного вооруженного конфликта между Россией и Литвой. По ее мнению, он привел бы к захвату последней всего за несколько дней, а США и другие страны НАТО не стали бы вмешиваться.