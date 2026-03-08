«Уже победили». Трамп раскритиковал Британию за то, что та поздно присоединилась к США

Глава Белого дома раскритиковал Великобританию, за то, что та поздно присоединилась к США. Свое мнение Дональд Трамп высказал в социальной сети Truth Social.

Трамп с иронией назвал Соединенное Королевство «великим союзником» и отметил, что премьер Кир Стармер, наконец-то «всерьез задумался», чтобы направить в ближневосточный регион свои авианосцы.

«Ну ладно, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны — но мы это запомним. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили!» — заявил Трамп.

Накануне стало известно, что Великобритания готовится к возможному развертыванию авианосца HMS Prince of Wales на Ближнем Востоке. Время готовности корабля к выходу в море сократили с 10 до пяти дней. Для выполнения боевых задач авианосцу необходимо сопровождение других кораблей и подводной лодки.