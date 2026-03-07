Британцы готовят авианосец к отправке на Ближний Восток

Великобритания готовится к возможному развертыванию авианосца HMS Prince of Wales на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным издания, время готовности корабля к выходу в море сократили с 10 до пяти дней. Это позволит быстрее задействовать авианосец, если будет принято решение о его отправке в регион на фоне конфликта между США, Израилем и Ираном. Экипаж также предупредили о возможном развертывании.

Авианосец базируется в Портсмуте и способен нести истребители F-35. Для выполнения боевых задач ему необходимо сопровождение других кораблей и подводной лодки.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что страна усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке с января. В регион уже направили истребители Typhoon и F-35, системы ПВО, а также дополнительные 400 военнослужащих на базу на Кипре.

По словам представителей ведомства, британские самолеты уже участвовали в перехвате беспилотников, а в регион также перебросили дополнительные Typhoon и вертолеты Wildcat с ракетами для борьбы с дронами.

Издание Al-Monitor писало, что если Великобритания и Франция подключатся к военной операции США и Израиля против Ирана, они начнут помогать американцам перехватывать ракеты для защиты стран Персидского залива.