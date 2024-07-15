«Уже победил». Медведев прокомментировал покушение на Трампа

Медведев: Трамп победит в предвыборной гонке, если его не убьют

Лидер республиканцев Дональд Трамп фактически стал победителем президентской гонки в США после покушения на него. Об этом на своей странице в соцсети Х написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Теперь он уже победил. Если его не убьют», — подчеркнул Медведев и проиллюстрировал пост фотографией Трампа.

По мнению военного эксперта и журналиста Юрия Подоляки, жизнь экс-президента США спасла счастливая случайность. В момент выстрела политик неожиданно резко повернул голову, и пуля, вместо того, чтобы попасть ему в затылок, лишь зацепила ухо. Ненавидевший республиканцев и лично Трампа стрелок совершил нападение 13 июля во время выступления кандидата в президенты на митинге своих сторонников в Пенсильвании. Его ликвидировали представители спецслужб.