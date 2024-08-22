Стало известно о подготовке переговоров Украины и России

Этой осенью правительство Украины будет готовиться к вероятным переговорам с Россией. Об этом заявила газета Kyiv Independent со ссылкой на источники, близкие к президенту страны Владимиру Зеленскому.

В материале отметили, что Украина намерена «начать разговор с Россией» и поднять тему обмена пленными по принципу «все на всех». Также темой переговоров могут быть продовольственная и ядерная безопасность.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал снять запрет на применения западных вооружений для нанесения ударов по регионам России. По его мнению, это якобы поспособствует «миротворческим усилиям» и сократит разрушения. Он отметил, что ЕС поддерживает власти Украины в сложившейся ситуации.