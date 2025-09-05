«Ужасающий системный шок». Европу предупредили о последствиях конфискации активов России

Конфискация российских замороженных активов может значительно подорвать доверие к евро и нанести ущерб европейским торговым площадкам. Об этом в интервью AFP заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

«Это может вызвать ужасающий системный шок на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро», — подчеркнул министр.

Такое решение Евросоюза отпугнет другие страны, которые вложили средства в европейскую экономику. Инвесторы захотят перевести деньги «в другое место» из опасения, что их активы тоже могут конфисковать.

Бельгия, где находится большая часть замороженных активов, не желает брать на себя связанные с конфискацией издержки. Прево заявил, что Бельгия не станет рисковать собой за всех ради благодарственного похлопывания по плечу.

Прево выступил против конфискации российских активов, так как их защищает международное право.