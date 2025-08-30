Бельгия не поддержала конфискацию российских замороженных активов

Бельгия выступила против идеи о конфискации российских замороженных активов. Об этом заявил глава МИД страны Максим Прево перед неформальным заседанием ведомства, сообщило РИА «Новости».

По его словам, активы защищает международное право, а их конфискация не только приведет к системной финансовой нестабильности, но и подорвет доверие к евро.

«Это фундаментальные риски для всех государств-членов», — сказал Прево.

Он предложил оставить российские активы заблокированными до выплат компенсаций, которые Киев хочет получить со стороны Москвы, а также использовать их как рычаг давления на переговорах.

Ранее стало известно, что глава европейской дипломатии Кая Каллас перечислила нюансы по возвращению замороженных российских активов. Она также высказалась о выплатах компенсаций Украине.