Европа не в состоянии самостоятельно противостоять России. Поэтому власти входящих в Евросоюз стран постараются втянуть в конфликт США, предположил в беседе с ведущим UATV экс-офицер британской военной разведки Фрэнк Ледвидж.

Специалист считает уровень подготовки и снабжения европейских армий недостаточным для противодействия российским войскам. Именно поэтому, полагает Ледвидж, политики Евросоюза будут прибегать к различным провокациям, чтобы заставить Вашингтон вмешаться.

Рисковать своими военными США без крайней необходимости не станут. Вмешиваться в конфликт напрямую ради Украины, или даже ради Европы, Белый дом просто не захочет, как считает Ледвидж.

Изменить такую позицию может из ряда вон выходящее событие.

«Провокации продолжатся, вероятны террористические акты. Возможно, они даже станут более ужасающими», — добавил бывший разведчик.

Баланс сил на континенте Ледвидж видит очевидным: без американской военной поддержки Европа слишком слаба.

НАТО в сентябре перебросил к российским границам войска и технику. Официально — в рамках проведения операции «Восточный страж».