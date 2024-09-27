Узбекистану напомнили об Украине после резких слов в адрес России

Климов напомнил Узбекистану о судьбе Украины после призыва к РФ заниматься собой

Узбекистану не стоит разговаривать с Россией на повышенных тонах, поскольку в истории уже было государство, которое вело себя подобным образом и оказалось в тяжелом положении. Об этом Lenta.ru напомнил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Таким образом он ответил на призыв вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова в адрес России «заниматься внутренними делами» на фоне ситуации с учительницей, избившей ученика за использование русского языка.

«Я противник того, чтобы в такой тональности разговаривать относительно любого происшествия. То, что было сделано этим как бы учителем, — как минимум правонарушение. Возможно, и еще больше. Уже была одна страна, которая довольно долго вела себя таким образом. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении», — сказал Климов, подразумевая Украину.

Ранее стало известно, что ученик шестого русскоязычного класса школы № 188 в Ташкенте попросил учительницу вести занятие на родном для него языке, однако в ответ педагог поколотила его.