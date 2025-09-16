Узбекистан выразил протест после нападения на мигрантов во Владивостоке

Во Владивостоке разразился дипломатический конфликт после публикации в соцсетях видео, где запечатлено нападение на граждан Узбекистана. Генконсульство быстро отреагировало, направив официальные запросы в российские госорганы с просьбой провести тщательное расследование. Подробности сообщил генеральный консул Узбекистана в городе Юсуп Кабулжанов.

«От имени наших граждан было подано официальное заявление в Управление внутренних дел города Владивостока, а также направлены ноты в представительство Министерства иностранных дел России во Владивостоке и в прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу», — сообщил Кабулжанов.

Gazeta.uz сообщила, что советник министра экологии и бывший депутат узбекского парламента Расул Кушербаев рассказал о нападении группы молодых россиян на трудовых мигрантов из Узбекистана во Владивостоке. Он опубликовал три видео, на которых видно, как молодые люди конфликтуют с людьми, предположительно мигрантами. На одном из роликов молодежь избивает таксиста. Кушербаев утверждает, что все произошло 13 сентября, а мигранты, обратившиеся за помощью в консульство, не получили поддержки.

Ранее МИД Узбекистана обратился к российскому ведомству с просьбой помочь установить личность человека,оскорбившего узбекского мигранта в Подмосковье, и привлечь его к ответственности. В Сети появилось видео, где в прохожий называет уроженца Узбекистана «рабом».