Увеличение госдолга навредит обороноспособности США

Государственный долг, достигший 34,5 триллиона долларов и продолжающий расти, следует признать одной из главных внутренних угроз США. Об этом заявили аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж в статье для The National Interest .

Они напомнили, что бывший глава Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен еще 14 лет назад связывал здоровую экономику с высоким уровнем национальной безопасности.

По их словам, экономический рост за счет частных инвестиций позволяет тратить большие средства на оборону, а технологические наработки этого сектора можно использовать в военных целях. Но продажа инвесторам долговых обязательств ведет к тому, что они меньше вкладываются в новые проекты, а долговое бремя переносится на следующие поколения.

Покрывать долг, по мнению авторов, придется либо за счет повышения налогов, либо за счет неконтролируемой инфляции. Подобная ситуация со временем приведет к тому, что жителям США выгоднее будет вообще не работать. А этот шаг, в свою очередь, ослабит экономику и ударит по благосостоянию общества.

Авторы предлагают два варианта взятия долга под контроль. По первому, конституционной поправкой вводится «долговой тормоз», ограничивающий рост расходов и принуждающий их соответствовать доходам. Второй вариант предусматривает принятие политики расходов, подобной той, которую предлагала Комиссия по реорганизации и закрытию баз при министерстве обороны США.

Ранее конгрессмен от республиканской партии Томас Мэсси призвал распустить Федеральную резервную систему из-за инфляции и девальвации доллара.