Федеральную резервную систему США необходимо распустить из-за инфляции и девальвации доллара. С таким предложением выступил конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси.

«Американцы страдают от разрушительной инфляции, и виновата в этом Федеральная резервная система», — сказал Мэсси.

Член палаты представителей предложил отменить закон 1913 года о создании Федеральной резервной системы и упразднить совет управляющих. По мнению конгрессмена, ФРС спровоцировала высокую инфляцию, что особенно проявилось во время пандемии.

Своими действиями, отметил Мэсси, резервная система девальвировала доллар. Последствия хорошо заметны сегодня.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты накопили огромный госдолг. Ради спасения собственной экономики США не гнушаются идти на крайние и низкие меры — разжигать военные конфликты по всему миру, заметили в Госдуме. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» предположил, что американские власти придумали план спасения, однако он настолько глуп, что может привести к всемирному экономическому кризису.