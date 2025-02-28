Трамп рассмешил журналистов вопросом, справится ли Британия с Россией сама

Британский премьер-министр Кир Стармер уклонился от ответа на вопрос президента США Дональда Трампа о том, сможет ли Лондон самостоятельно противостоять России. Об этом сообщило агентство Reuters .

Стармер впервые провел переговоры с Трампом в Белом доме после его вступления в должность. При этом британского премьера встретили иначе, чем до этого французского президента Эммануэля Макрона. Более благожелательно и у входа в Белый дом.

Во время пресс-конференции Трамп и Стармер рассказали журналистам о давнем характере союзнических отношений между США и Великобританией, в том числе и в сфере безопасности. Британский премьер заявил, что американцы всегда могут рассчитывать на помощь Лондона. После этих слов Трамп повернулся к нему и пошутил.

«Сможете взять на себя Россию самостоятельно?» — спросил глава Белого дома у Стармера, указав на него пальцем с улыбкой.

Британский премьер в ответ смог только улыбнуться и сказать «ну», чем и рассмешил журналистов.

Ранее Стармер допустил отправку войск и самолетов Великобритании на Украину.