Утечка радиоактивной воды произошла на АЭС в Болгарии
BTV: утечку радиоактивной воды зафиксировали на болгарской АЭС «Козлодуй»
На болгарской АЭС «Козлодуй» зафиксировали утечку радиоактивной воды. Об этом, как сообщил телеканал BTV, заявил директор предприятия Валентин Николов.
По его словам, авария произошла из-за ошибки персонала в шестом энергоблоке станции во время его остановки на минувшей неделе.
«Речь идет об утечке около восьми кубометров воды», — пояснил он.
Николов считает, что никакой опасности утечка не представляет, так как она произошла в «герметичной зоне». Допустившего ошибку сотрудника станции отстранили от работы, добавил он.
Ранее стало известно, что АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии приостановила работу из-за неисправности турбины.