Утечка радиоактивной воды произошла на АЭС в Болгарии

На болгарской АЭС «Козлодуй» зафиксировали утечку радиоактивной воды. Об этом, как сообщил телеканал BTV, заявил директор предприятия Валентин Николов.

По его словам, авария произошла из-за ошибки персонала в шестом энергоблоке станции во время его остановки на минувшей неделе.

«Речь идет об утечке около восьми кубометров воды», — пояснил он.

Николов считает, что никакой опасности утечка не представляет, так как она произошла в «герметичной зоне». Допустившего ошибку сотрудника станции отстранили от работы, добавил он.

Ранее стало известно, что АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии приостановила работу из-за неисправности турбины.