Крупнейшая АЭС Финляндии прекратила работу

Неисправность турбины привела к приостановке работы финской атомной электростанции «Олкилуото-3». Об этом на своей странице в соцсети X сообщила пресс-служба энергетической компании Teollisuuden Voima.

В фирме подчеркнули, что пока ничего не могут сказать о причинах возникновения неисправности основной детали. Но приостановка работы реактора на ядерную безопасность страны не повлияла.

Журналисты финской телерадиокомпании Yle напомнили, что плановое обслуживание станции завершилось в конце мая, в ходе работ никаких неполадок не выявили.

Пока электроэнергией страну обеспечивает АЭС «Олкилуото-1», которая также работает не на полной мощности из-за неисправности генератора, выявленной в ходе плановой проверки. Работы по замене детали завершат только к 16 июня.

Глава торговой ассоциации финского сектора энергетики Юкка Лескель в своем комментарии допустил, что стоимость электроэнергии для населения и бизнеса вырастет. Он добавил, что окончательные выводы можно сделать в зависимости от работы ветряков.

«Если будет хороший ветер, эффект окажется небольшим. Если его не будет, цена взлетит очень высоко», — заявил собеседник журналистов.

По последним данным, оператор энергосистемы «Олкилуото-3» Fingrid объявил, что включил резервные электростанции для обеспечения потребителей.

Новая приостановка работа финской АЭС «Олкилуото-3» стала не первой за последнее время. В ноябре 2023 года сотрудники станции дважды останавливали реакторы из-за неисправностей в турбине и проблем с электросетями.