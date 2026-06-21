Утечка аммиака унесла семь жизней в Индии

В Индии семь человек погибли из-за утечки аммиака на предприятии

В результате утечки аммиака на предприятии по переработке морепродуктов на юге Индии погибли семь человек. Об этом сообщила газета Times of India .

ЧП произошло в населенном пункте Каннигаипайр в штате Тамилнад.

«Семь гостевых рабочих погибли, более 40 госпитализировали после утечки аммиака на объекте по подготовке морепродуктов к экспорту», — заявили журналисты.

Девять человек находятся в критическом состоянии, их перевели в больницу Медицинского колледжа Стэнли в Ченнаи.

На месте утечки работают пожарно-спасательные службы, сотрудники полицейского участка Перияпалаяма, налогового управления и департамента здравоохранения.

По запросу районной администрации национальные силы реагирования на стихийные бедствия направили из Аракконама специализированную группу реагирования на химические и биологические угрозы. Полиция Перияпалаяма завела уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее популярную индийскую певицу Индер Каур нашли мертвой при загадочных обстоятельствах.