Уступки от России для начала переговоров по Украине не нужны — Пентагон

Хегсет: от России не требуются уступки для начала переговоров по Украине

Dominique A. Pineiro
Фото: Dominique A. Pineiro/Global Look Press

Для начала переговоров об урегулировании украинского кризиса от России не требуются уступки. Об этом заявил глава министерства обороны США Пит Хегсет во время пресс-конференции в Брюсселе.

«Я отвергаю аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина», — сказал глава Пентагона.

Хегсет подчеркнул, что важной частью переговоров о решении кризиса является реализм, которого раньше не хватало. Также американский министр обороны добавил, что по итогам переговоров ни Россия, ни Украина не получат «все, чего они хотят».

Часть переговоров о прекращении конфликта могут составить вопросы объемов оказания дальнейшей помощи киевскому режиму, сказал Хегсет. По его словам, она может сокращаться или расширяться.

Ранее глава Пентагона признал невозможным и нереалистичным возращение Украины к границам до 2014 года. Министр заметил, что сейчас конфликт подошел к критической фазе. Хегсет подчеркнул, что США не станут направлять на Украину свои войска.

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