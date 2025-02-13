Хегсет: от России не требуются уступки для начала переговоров по Украине

Для начала переговоров об урегулировании украинского кризиса от России не требуются уступки. Об этом заявил глава министерства обороны США Пит Хегсет во время пресс-конференции в Брюсселе.

«Я отвергаю аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина», — сказал глава Пентагона.

Хегсет подчеркнул, что важной частью переговоров о решении кризиса является реализм, которого раньше не хватало. Также американский министр обороны добавил, что по итогам переговоров ни Россия, ни Украина не получат «все, чего они хотят».

Часть переговоров о прекращении конфликта могут составить вопросы объемов оказания дальнейшей помощи киевскому режиму, сказал Хегсет. По его словам, она может сокращаться или расширяться.

Ранее глава Пентагона признал невозможным и нереалистичным возращение Украины к границам до 2014 года. Министр заметил, что сейчас конфликт подошел к критической фазе. Хегсет подчеркнул, что США не станут направлять на Украину свои войска.