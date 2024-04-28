Установлены личности зарезанных в Германии украинцев | 360°

Мир 28 апреля 2024, 23:09 Установлены личности зарезанных в Германии украинцев МИД Украины: убитые в Германии мужчины были военными РИА «Новости»

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Обнаруженные в субботу в Германии с колото-резаными ранами граждане Украины были военными Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

«По предварительным данным, погибшие были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Сейчас уточняется информация о подразделениях, где они служили», — отметили в заявлении.

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Немецкие СМИ выяснили, что в Германии погибли двое украинцев в возрасте 23 и 36 лет.

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в городе Мурнау в Верхней Баварии. Один из них скончался до приезда скорой помощи, второй умер в госпитале.

Полиция задержала по подозрению в убийстве 57-летнего россиянина. Его отправили в следственный изолятор. Причины нападения выясняются.