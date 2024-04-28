Россиянина арестовали в Германии по подозрению в убийстве двух украинцев | 360°

28 апреля 2024, 21:02
Россиянина арестовали в Германии по подозрению в убийстве двух украинцев
Суд Германии арестовал россиянина по подозрению в расстреле двух украинцев
Прокуратура Мюнхена добилась ареста россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев. Как сообщил сайт Digitale Zeitung, тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в городе Мурнау в Верхней Баварии.
По подозрению в убийстве полиция задержала 57-летнего россиянина. Прокуратура Мюнхена подала ходатайство в суд, который отправил мужчину в следственный изолятор.
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Немецкие ведомства отказались раскрыть информацию о причинах нападения или другие данные по уголовному делу.
Журналисты выяснили, что погибли двое украинцев в возрасте 23 и 36 лет. В Германии они жили в предоставленном беженцам хостеле.
Германия отказалась от депортации украинцев, которые не смогут продлить свои паспорта после прекращения оказания консульских услуг для военнообязанных. По данным МВД страны на конец февраля, с Украины с начала 2022 года приехали более 209 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
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