«Условия ужасные». Удерживание основателя Bitzlato Легкодымова в США сочли незаконным

Власти США оставили создателя криптоплатформы Bitzlato Анатолия Легкодымова в изоляторе. Он содержится в очень плохих условиях, сообщил 360.ru летчик, член Общественной палаты России Константин Ярошенко, который провел в американской тюрьме 12 лет.

По его информации, дело в отношении Легкодымова полностью прекращено, поэтому его удержание противозаконно. Ярошенко сообщил, что условия в следственных изоляторах США гораздо хуже, чем в российских, и сильно отличаются от более мягких тюремных.

«Это не самое лучшее место, где можно провести время, где не оказывается медицинская помощь в полном объеме, который необходим нашему гражданину. Условия содержания там очень ужасные, это даже нельзя сравнить с нашими тюрьмами», — сказал он.

Франция потребовала выдать Легкодымова. Собеседник 360.ru назвал предъявленные ему обвинения вымышленными, связанными скорее с его гражданством, нежели с проступками. Ярошенко предупредил, что в случае положительного решения США россиянина ждут в Европе большие проблемы.

«Ждать ему на территории Франции ничего хорошего нельзя, потому что в любом случае, если ты гражданин Российской Федерации, то ты уже виновен. Поэтому если он будет экстрадирован во Францию, где его ожидают 20 лет тюремного заключения, это в очередной раз покажет, как западный мир относится к нашим гражданам», — сказал он.

Легкдымова задержали в 2023 году в Майами по обвинению в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов из-за того, что одним из партнеров Bitzlato числилась нелегальная онлайн-площадка Hydra Market. RT сообщил, что срок его заключения истек и американские власти дважды выдали постановление о депортации бизнесмена в Россию.