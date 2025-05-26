Президент Украины Владимир Зеленский планирует саботировать подписание меморандума с Россией, поэтому сейчас делает все, чтобы исключить «мягкую позицию» Москвы в документе. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале .

«Киеву крайне важно показать, что условия РФ — невыполнимы ни при каких условиях. Это единственный способ для Зеленского их не принять даже под давлением Белого дома», — подчеркнул парламентарий.

По словам Дубинского, глава киевского режима пытается вывести русских из себя, причем до такой степени, чтобы в Кремле включили в меморандум жесткие условия — от вывода войск из четырех областей до выборов.

Депутат отметил, что массированные налеты украинских беспилотников на Россию в эти дни преследовали именно эту цель. Он убежден, что в ближайшее время обстрелов станет еще больше.

Дубинский также пояснил, что Зеленский и его западные партнеры уже выработали целый план по срыву переговоров. Они желают сначала получить документ на руки, потом обнародовать его через СМИ ради получения негативной реакции, чтобы потом уже «аргументированно» от него отказаться.

Ранее на Украине заявили, что президент США Дональд Трамп приказал Зеленскому сидеть тихо и не злить российского лидера Владимира Путина. После массированной атаки ВС РФ на Киев такие указания подрывают авторитет главы киевского режима в глазах украинцев.