Ускоритель новой ракеты Илона Маска взорвался на испытаниях
Ускоритель SpaceX Super Heavy для нового Starship 3 взорвался во время испытаний
Первая ступень новой ракеты SpaceX Starship нового поколения Super Heavy во время очередных испытаний получила серьезные повреждения после взрыва ускорителя. Об этом сообщило издание Ars Technica.
Тесты начались 20 ноября на полигоне Massey, в ночь на 22 ноября там произошел взрыв. Предварительно, ускоритель пострадал в той части, где находится бак с жидким кислородом.
Первая версия Starship 3 технически более сложная в сравнении с прошлыми вариантами. Усовершенствования были призваны повысить производительность и надежность ракеты.
Компания SpaceX или Илон Маск официально о происшествии не сообщали. Проект Starship входит в программу NASA, во второй половине 2026 года компании планировали отработать дозаправку корабля на орбите.
В октябре ракета Starship производства SpaceX стартовала в 11-й тестовый полет.