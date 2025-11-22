Ускоритель новой ракеты Илона Маска взорвался на испытаниях

Ускоритель SpaceX Super Heavy для нового Starship 3 взорвался во время испытаний

Первая ступень новой ракеты SpaceX Starship нового поколения Super Heavy во время очередных испытаний получила серьезные повреждения после взрыва ускорителя. Об этом сообщило издание Ars Technica .

Тесты начались 20 ноября на полигоне Massey, в ночь на 22 ноября там произошел взрыв. Предварительно, ускоритель пострадал в той части, где находится бак с жидким кислородом.

Первая версия Starship 3 технически более сложная в сравнении с прошлыми вариантами. Усовершенствования были призваны повысить производительность и надежность ракеты.

Компания SpaceX или Илон Маск официально о происшествии не сообщали. Проект Starship входит в программу NASA, во второй половине 2026 года компании планировали отработать дозаправку корабля на орбите.

В октябре ракета Starship производства SpaceX стартовала в 11-й тестовый полет.