Ракета Starship американской компании SpaceX стартовала в 11-й тестовый полет

Ракета Starship компании SpaceX стартовала в 11-й испытательный полет с площадки в Техасе. Трансляцию вели на странице компании в соцсети Х .

Американская ракета стартовала в 02:25 по московскому времени. В полет отправился летавший в восьмом испытательном полете бустер B15 Super Heavy и корабль второго поколения Starship S38.

На данный момент ступени успешно разделились, бустер приводнился и взорвался.

Десятый испытательный полет прошел 27 августа. Ракета стартовала успешно, через три минуты после запуска верхняя ступень отделилась от ракеты-носителя.

Об очередном испытательном полете сообщили в конце сентября. Основной целью полета является проверка теплового щита и отработка маневров, имитирующих завершение посадки разгонного блока для его последующего возвращения на стартовую площадку.