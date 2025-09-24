Украинский президент Владимир Зеленский во время выступления на английском языке в рамках Совбеза ООН перепутал слова, предлагая «усилить лыжи» Украины вместо ПВО. Ошибку главы киевского режима в ходе конференции по обеспечению мира и безопасности страны заметил корреспондент РИА «Новости» .

Зеленский перепутал английские слова skis («лыжи») и skyes («небо»), когда говорил о силах противовоздушной обороны.

«Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать (здесь запнулся — прим. ред.) небо единой системой, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, это заставит Россию остановить воздушные удары», — заявил глава киевского режима.

Он также добавил, что Киев вместе с партнерами по «коалиции желающих» якобы продолжает выстраивать новую архитектуру безопасности. Не обошлось без призывов надавить на Россию. И опять объяснил это тем, что подобные действия якобы помогут принудить ее к миру.

Ранее профайлер Илья Анищенко оценил состояние Зеленского на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом, охарактеризовав его как «стадию депрессии».